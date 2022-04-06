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О нашей компании

В каталоге нашего интернет-магазина «Спецодежда Фабрика Премиум» представлен большой ассортимент рабочей униформы. Предлагаем качественную спецодежду для всех основных сфер деятельности. Модельные линейки для мужчин и женщин предусматривают соответствующие целевому назначению материалы, фасоны, необходимые детали костюмов.

В магазине спецодежды всегда в наличии летняя, демисезонная, зимняя (утепленная) рабочая форма, обеспечивающая защиту от любых негативных факторов производства. В зависимости от области применения, изделия имеют соответствующий специфике деятельности крой, обладают функциональными характеристиками – водоотталкивающими, термозащитными свойствами, устойчивы к повреждениям и загрязнениям.

Для большинства предприятий современная рабочая одежда стала обязательным атрибутом. Её привлекательный внешний вид позволяет поддерживать репутацию предприятия на высоком уровне.

Особенности изделий от компании «Спецодежда Фабрика Премиум»

Предлагаемая рабочая форма соответствует специфике предприятия, климатическим условиям, нормам по охране труда, правилам безопасности в определенной отрасли. Она длительное время сохраняет свой внешний вид, обладает антистатическими свойствами, не вызывает аллергических реакций.

Выбор униформы и её комплектация зависят от нескольких факторов:

особенностей производства;

условий деятельности;

сезонности;

непосредственной задачи.

При выборе рабочей одежды необходимо обратить особое внимание на материал, из которого она изготавливается. Лучшим вариантом для этой цели считаются натуральные, смесовые ткани или их сочетания. Они отличаются прочностью, гигиеничностью, практичностью и прекрасно дополняют друг друга. Униформа изготавливается из паропроницаемого материала, устойчивого к загрязнениям и механическим повреждениям, способного сохранять свой первоначальный цвет после многочисленных стирок.

Правильный выбор функциональной экипировки помогает персоналу чувствовать себя на рабочем месте максимально комфортно и безопасно.

Преимущества спецодежды

Наша униформа обладает рядом отличительных характеристик. В числе её преимуществ можно выделить:

Качество – одежда изготовлена из безопасных материалов на основе хлопка и смесовых тканей, соответствует указанным размерам. Индивидуальный пошив моделей, представленных в каталоге, производится в соответствии с отраслевыми стандартами ГОСТ.

Удобство – благодаря правильному крою, она хорошо смотрится на фигуре. При разработке моделей для различных областей деятельности учитывается специфика работ.

Богатый ассортимент – в каталоге представлена различные виды сезонной формы всех размеров: влагостойкая, сигнальная, ветрозащитная, камуфляжная и другие.

Внешняя эстетика – сочетает в себе лаконичность формы с внешней привлекательностью, поэтому работники в ней чувствуют себя комфортно.

Умеренные цены – для оптовых покупателей действуют специальные предложения, предусматривающие выгодные скидки.

Наш интернет-магазин занимается производством, оптовой и розничной продажей спецодежды в Москве. Кроме готовой рабочей формы, мы предлагаем индивидуальный пошив разнообразных моделей по эскизам заказчика с нанесением логотипов. Вы получите изделия по разумной цене, адаптированные под ваши запросы. Мы используем ткани и фурнитуру, которые отличаются качеством и надежностью.

Наша продукция обладает всеми необходимыми свойствами для безопасной и комфортной работы в любых производственных условиях. В каталоге представлен разнообразный ассортимент моделей в широкой размерной сетке, который регулярно пополняется.

Собственное производство и реализация продукции без посредников позволяют нам устанавливать доступные для заказчиков цены. Для оптовых покупателей предусмотрены выгодные условия, возможны скидки. Актуальность предложений уточняйте.

Заказать спецодежду можно в розницу или оптом. Удобная навигация по сайту позволяет быстро подобрать вариант в нужной комплектации. Сотрудники нашей компании готовы оказать помощь в выборе подходящей рабочей формы и сопутствующих товаров.

Чтобы купить спецодежду, оформляйте заказ на сайте. По всем вопросам приобретения продукции звоните нашим менеджерам.