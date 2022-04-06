Личный кабинет
Избранное0
Сравнение0
Просмотренные0
0КорзинаПусто0 руб.
Товары в корзине
Итого:
0 руб.
Оформить заказ
корзина пуста
8 (934) 444-31-30
Отдел продаж
8 (934) 444-31-30
Отдел продаж
+7 (495) 445-31-30
Бесплатно по все России
8 (800) 444-31-30
Бесплатный звонок по РФ
8 (495) 445-31-30
Заказать звонок
Режим работы:
Пн-Вс 8:00—20:00
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Рабочая одежда
Рабочая обувь
Средства индивидуальной защиты
Постельные принадлежности
Личный кабинет
Избранное0
Сравнение0
Просмотренные0
Корзина0
Товары в корзине
Итого:
0 руб.
Оформить заказ
корзина пуста
8 (934) 444-31-30
Отдел продаж
8 (800) 444-31-30
Бесплатный звонок по РФ
8 (495) 445-31-30
Заказать звонок
Режим работы:
Пн-Вс 8:00—20:00
г. Москва ТГ строймастер, магазин МГ-7
Пн-Вс 8:00—20:00
РУМЯНЦЕВО
CАЛАРЬЕВО
ТЕПЛЫЙ СТАН
ЮГО-ЗАПАДНАЯ
0
Товары в корзине
Итого:
0 руб.
Оформить заказ
корзина пуста
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Рабочая одежда
Рабочая обувь
Средства индивидуальной защиты
Постельные принадлежности
БРЕНДЫ
Популярные товары
Плащ-дождевик "АРТ. 59330а" на липучке ПВД 80 мкр. золото, пропаянные швы (х50)Плащ-дождевик "АРТ. 59330а" на липучке ПВД 80 мкр. золото, пропаянные швы (х50)150 190 Костюм "АРТ. 55198а": куртка, брюки КМФ ПитонКостюм "АРТ. 55198а": куртка, брюки КМФ Питон1 220 1 580 Сапоги "АРТ. 10154а" с металлоподноскомСапоги "АРТ. 10154а" с металлоподноском1 790 2 320
Смотреть все
Новости
6 апреля 2022
Спецобувь: Рабочая обувь для мужчин
30 декабря 2021
Свежее на сайте: Костюм "АРТ. 59192а" куртка, брюки оранжевая с темно-синим
30 декабря 2021
Свежее на сайте: Костюм "АРТ. 59180а" куртка, п/к оранжевая с темно-синим
Смотреть все
Помощь
8 (495) 445-31-30
Отдел продаж
8 (800) 444-31-30
Бесплатный звонок по РФ
8 (934) 444-31-30
premium@spec-odejda.ru
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Костюм &quot;АРТ. 55198а&quot;: куртка, брюки КМФ ПитонКостюм "АРТ. 55198а": куртка, брюки КМФ Питон
В наличии
1 220
1 580
23%
-360
Сапоги &quot;АРТ. 10154а&quot; с металлоподноскомСапоги &quot;АРТ. 10154а&quot; с металлоподноскомСапоги &quot;АРТ. 10154а&quot; с металлоподноскомСапоги &quot;АРТ. 10154а&quot; с металлоподноскомСапоги &quot;АРТ. 10154а&quot; с металлоподноскомСапоги "АРТ. 10154а" с металлоподноском
В наличии
1 790
2 320
23%
-530
Костюм &quot;АРТ. 10040а&quot; летний куртка, п/комб. тёмно-серый с серым тк.&quot;CROWN-230&quot;Костюм &quot;АРТ. 10040а&quot; летний куртка, п/комб. тёмно-серый с серым тк.&quot;CROWN-230&quot;Костюм &quot;АРТ. 10040а&quot; летний куртка, п/комб. тёмно-серый с серым тк.&quot;CROWN-230&quot;Костюм "АРТ. 10040а" летний куртка, п/комб. тёмно-серый с серым тк."CROWN-230"
В наличии
1 320
1 710
23%
-390
Сапоги &quot;АРТ. 10222а&quot; резиновые высокие с манжетам (28см)Сапоги "АРТ. 10222а" резиновые высокие с манжетам (28см)
В наличии
550
710
23%
-160
Плащ-дождевик &quot;АРТ. 59330а&quot; на липучке ПВД 80 мкр. золото, пропаянные швы (х50)Плащ-дождевик &quot;АРТ. 59330а&quot; на липучке ПВД 80 мкр. золото, пропаянные швы (х50)Плащ-дождевик &quot;АРТ. 59330а&quot; на липучке ПВД 80 мкр. золото, пропаянные швы (х50)Плащ-дождевик "АРТ. 59330а" на липучке ПВД 80 мкр. золото, пропаянные швы (х50)
В наличии
150
190
21%
-40
Кроссовки &quot;АРТ. 56631а&quot; летние (спилок)Кроссовки &quot;АРТ. 56631а&quot; летние (спилок)Кроссовки &quot;АРТ. 56631а&quot; летние (спилок)Кроссовки "АРТ. 56631а" летние (спилок)
В наличии
1 160
1 500
23%
-340
Полукомбинезон &quot;АРТ. 17263а&quot; цв. красный со св. серымПолукомбинезон &quot;АРТ. 17263а&quot; цв. красный со св. серымПолукомбинезон &quot;АРТ. 17263а&quot; цв. красный со св. серымПолукомбинезон &quot;АРТ. 17263а&quot; цв. красный со св. серымПолукомбинезон &quot;АРТ. 17263а&quot; цв. красный со св. серымПолукомбинезон "АРТ. 17263а" цв. красный со св. серым
В наличии
680
880
23%
-200
Костюм &quot;АРТ. 53857а&quot;: куртка, брюки средне-серый с черным и СОПКостюм &quot;АРТ. 53857а&quot;: куртка, брюки средне-серый с черным и СОПКостюм "АРТ. 53857а": куртка, брюки средне-серый с черным и СОП
В наличии
730
940
22%
-210
Каска защитная &quot;АРТ. 10178а&quot; оранжеваяКаска защитная "АРТ. 10178а" оранжевая
В наличии
190
240
21%
-50
Ботинки &quot;АРТ. 10155а&quot; летниеБотинки &quot;АРТ. 10155а&quot; летниеБотинки &quot;АРТ. 10155а&quot; летниеБотинки &quot;АРТ. 10155а&quot; летниеБотинки &quot;АРТ. 10155а&quot; летниеБотинки "АРТ. 10155а" летние
В наличии
1 210
1 570
23%
-360
Перчатки х/б с ПВХ &quot;АРТ. 59651а&quot; 10 класс, р.22, вес 44-46гр.ручной оверлокПерчатки х/б с ПВХ "АРТ. 59651а" 10 класс, р.22, вес 44-46гр.ручной оверлок
В наличии
28
43
35%
-15
Костюм &quot;АРТ. 54559а&quot; женский: куртка, брюки синий с лимонным кантомКостюм &quot;АРТ. 54559а&quot; женский: куртка, брюки синий с лимонным кантомКостюм &quot;АРТ. 54559а&quot; женский: куртка, брюки синий с лимонным кантомКостюм "АРТ. 54559а" женский: куртка, брюки синий с лимонным кантом
В наличии
850
1 100
23%
-250
Очки RZ-15 &quot;АРТ. 57218а&quot; (2С-1,2 PС)РОСОМЗ(11540)(х30)Очки RZ-15 "АРТ. 57218а" (2С-1,2 PС)РОСОМЗ(11540)(х30)
В наличии
60
78
23%
-18
Туфли женские на резинке АРТ. 50775а черные иск. КожаТуфли женские на резинке АРТ. 50775а черные иск. КожаТуфли женские на резинке АРТ. 50775а черные иск. КожаТуфли женские на резинке АРТ. 50775а черные иск. КожаТуфли женские на резинке АРТ. 50775а черные иск. КожаТуфли женские на резинке АРТ. 50775а черные иск. Кожа
В наличии
1 195
1 550
23%
-355
Рабочая одеждаРабочая одежда
Зимняя спецодежда
Летняя спецодежда
Для охоты и рыбалки
Смотреть все
Рабочая обувьРабочая обувь
Летняя обувь
Зимняя обувь
Сабо, тапочки, кеды
Смотреть все
Постельные принадлежностиПостельные принадлежности
Раскладушки
Спальные комплекты
Кровати
Средства индивидуальной защитыСредства индивидуальной защиты
Средства защиты головы
Средства защиты лица и органов зрения
Средства защиты органов дыхания
Смотреть все
Последние отзывы
Костюм "АРТ. 10279а": куртка кор., п/комб. черный с красным с СОП тк.CROWN-230
Костюм "АРТ. 10279а": куртка кор., п/комб. черный с красным с СОП тк.CROWN-230
1 510
1 960
Вячеслав
16 мая 2022
Хорошее качество пошива, присутствует молния, а также дополнительная планка, которая хорошо фиксируется на швейные кнопки. Карманы удобно расположены. Наличие светоотражающих полос делает...
читать далее
Футболка АРТ. 10311а светло-жёлтая плотность 160 г/кв.м., х/б-100 % Узбекистан
Футболка АРТ. 10311а светло-жёлтая плотность 160 г/кв.м., х/б-100 % Узбекистан
290
400
Дмитрий
16 мая 2022
Не мог придумать как ещё озаглавить свой отзыв, ну пусть будет так... короче, уже ни первый год сотрудничаем с Фабрикой Премиум Спецодежды, каждый сезон закупаемся только у них.....решили на сей...
читать далее
Брюки "АРТ. 16121а" черные
Брюки "АРТ. 16121а" черные
490
630
Евгения
16 мая 2022
Долго с мужем искали бюджетные рабочие штаны, дороже брать не имело никакого смысла, поэтому остановились на этих. Несмотря на низкую цену, сделаны они хорошо. Ткань легкая и приятная на ощупь, швы...
читать далее
Сапоги "АРТ. 57884а" с металлоподноском
Сапоги "АРТ. 57884а" с металлоподноском
1 620
2 100
Виктор Владимирович
16 мая 2022
Но если без шуток, то не пожалел о потраченных деньгах. Подошва сделана на совесть, не слишком жесткая и не слишком мягкая, в самый раз. Купил две пары 44 размера. Одни ношу на работе, а другие в...
читать далее
Полукомбинезон "АРТ. 18945а" песочный с оранжевым и черным
Полукомбинезон "АРТ. 18945а" песочный с оранжевым и черным
1 980
2 570
Филипп
16 мая 2022
Поначалу отпугнула цена за полукомбинезон, так как я привык покупать бюджетные варианты, но на этот раз решил взять что-то получше, и не прогадал. Полукомбез действительно классный. Много карманов,...
читать далее
Костюм "АРТ. 10086а": куртка, брюки, оливковый с темно-коричневым
Костюм "АРТ. 10086а": куртка, брюки, оливковый с темно-коричневым
4 380
5 690
Станислав
18 марта 2022
Всю зиму этот костюм служил мне верой и правдой. Но зима подошла к концу и холода отступают. А что с костюмом? Костюм полежит до следующего сезона. Благо не сильно потрепался за всё время.
читать далее
Матрас тиковый &quot;АРТ. 10416а&quot; (солдатский) 70х190см 8кгМатрас тиковый "АРТ. 10416а" (солдатский) 70х190см 8кг
В наличии
750
970
23%
-220
ПОД ЗАКАЗ
Металлическая одноярусная кровать 70см х 190 см &quot;АРТ. 10341а&quot;Металлическая одноярусная кровать 70см х 190 см "АРТ. 10341а"
В наличии
2 550
3 310
23%
-760
Подушка &quot;АРТ. 10407а&quot; 70х70смПодушка "АРТ. 10407а" 70х70см
В наличии
420
540
22%
-120
Ортопедическая раскладушка с матрасом АРТ. 10226аОртопедическая раскладушка с матрасом АРТ. 10226аОртопедическая раскладушка с матрасом АРТ. 10226а
В наличии
4 500
5 850
23%
-1 350
Постельное белье 1,5 эконом &quot;АРТ. 10980а&quot;Постельное белье 1,5 эконом "АРТ. 10980а"
В наличии
490
630
22%
-140
Хит!
Комплект постельный &quot;АРТ. 10345а&quot; - матрас, подушка, одеяло экономКомплект постельный "АРТ. 10345а" - матрас, подушка, одеяло эконом
В наличии
670
870
23%
-200
Раскладушка &quot;АРТ. 10384а&quot; жёскаяРаскладушка "АРТ. 10384а" жёская
В наличии
3 000
3 900
23%
-900
Одеяло &quot;АРТ. 59135а&quot; 140х205 Синтепон п/э, 200 г/м - ЭкономОдеяло &quot;АРТ. 59135а&quot; 140х205 Синтепон п/э, 200 г/м - ЭкономОдеяло "АРТ. 59135а" 140х205 Синтепон п/э, 200 г/м - Эконом
В наличии
440
570
23%
-130
Последние новости
Смотреть все
6 апреля 2022
Спецобувь: Рабочая обувь для мужчин
При технической организации рабочего процесса важную роль играет охрана и защита труда работника. Соответствие рабочего места всем нормам безопасности, гарантирует ни только качественное...
подробнее
30 декабря 2021
Свежее на сайте: Костюм "АРТ. 59192а" куртка, брюки оранжевая с темно-синим
Куртка комбинированная, выполнена из ткани двух цветов, прямого силуэта, с отложным воротником, центральной потайной...
подробнее
30 декабря 2021
Свежее на сайте: Костюм "АРТ. 59180а" куртка, п/к оранжевая с темно-синим
Куртка комбинированная, выполнена из ткани двух цветов, прямого силуэта, с отложным воротником, центральной потайной...
подробнее

Имя
Телефон

Email

Текст
Вложения

О нашей компании

В каталоге нашего интернет-магазина «Спецодежда Фабрика Премиум» представлен большой ассортимент рабочей униформы. Предлагаем качественную спецодежду для всех основных сфер деятельности. Модельные линейки для мужчин и женщин предусматривают соответствующие целевому назначению материалы, фасоны, необходимые детали костюмов.

В магазине спецодежды всегда в наличии летняя, демисезонная, зимняя (утепленная) рабочая форма, обеспечивающая защиту от любых негативных факторов производства. В зависимости от области применения, изделия имеют соответствующий специфике деятельности крой, обладают функциональными характеристиками – водоотталкивающими, термозащитными свойствами, устойчивы к повреждениям и загрязнениям.

Для большинства предприятий современная рабочая одежда стала обязательным атрибутом. Её привлекательный внешний вид позволяет поддерживать репутацию предприятия на высоком уровне.

Особенности изделий от компании «Спецодежда Фабрика Премиум»

Предлагаемая рабочая форма соответствует специфике предприятия, климатическим условиям, нормам по охране труда, правилам безопасности в определенной отрасли. Она длительное время сохраняет свой внешний вид, обладает антистатическими свойствами, не вызывает аллергических реакций.

Выбор униформы и её комплектация зависят от нескольких факторов:

  • особенностей производства;
  • условий деятельности;
  • сезонности;
  • непосредственной задачи.

При выборе рабочей одежды необходимо обратить особое внимание на материал, из которого она изготавливается. Лучшим вариантом для этой цели считаются натуральные, смесовые ткани или их сочетания. Они отличаются прочностью, гигиеничностью, практичностью и прекрасно дополняют друг друга. Униформа изготавливается из паропроницаемого материала, устойчивого к загрязнениям и механическим повреждениям, способного сохранять свой первоначальный цвет после многочисленных стирок.

Правильный выбор функциональной экипировки помогает персоналу чувствовать себя на рабочем месте максимально комфортно и безопасно.

Преимущества спецодежды

Наша униформа обладает рядом отличительных характеристик. В числе её преимуществ можно выделить:

Качество – одежда изготовлена из безопасных материалов на основе хлопка и смесовых тканей, соответствует указанным размерам. Индивидуальный пошив моделей, представленных в каталоге, производится в соответствии с отраслевыми стандартами ГОСТ.

Удобство – благодаря правильному крою, она хорошо смотрится на фигуре. При разработке моделей для различных областей деятельности учитывается специфика работ.

Богатый ассортимент – в каталоге представлена различные виды сезонной формы всех размеров: влагостойкая, сигнальная, ветрозащитная, камуфляжная и другие.

Внешняя эстетика – сочетает в себе лаконичность формы с внешней привлекательностью, поэтому работники в ней чувствуют себя комфортно.

Умеренные цены – для оптовых покупателей действуют специальные предложения, предусматривающие выгодные скидки.

Наш интернет-магазин занимается производством, оптовой и розничной продажей спецодежды в Москве. Кроме готовой рабочей формы, мы предлагаем индивидуальный пошив разнообразных моделей по эскизам заказчика с нанесением логотипов. Вы получите изделия по разумной цене, адаптированные под ваши запросы. Мы используем ткани и фурнитуру, которые отличаются качеством и надежностью.

Наша продукция обладает всеми необходимыми свойствами для безопасной и комфортной работы в любых производственных условиях. В каталоге представлен разнообразный ассортимент моделей в широкой размерной сетке, который регулярно пополняется.

Собственное производство и реализация продукции без посредников позволяют нам устанавливать доступные для заказчиков цены. Для оптовых покупателей предусмотрены выгодные условия, возможны скидки. Актуальность предложений уточняйте.

Заказать спецодежду можно в розницу или оптом. Удобная навигация по сайту позволяет быстро подобрать вариант в нужной комплектации. Сотрудники нашей компании готовы оказать помощь в выборе подходящей рабочей формы и сопутствующих товаров.

Чтобы купить спецодежду, оформляйте заказ на сайте. По всем вопросам приобретения продукции звоните нашим менеджерам.

Избранное0
Сравнение0
Просмотренные0
Корзина пустаКорзина0 руб.0